С начала года в соцсетях, мессенджерах и СМИ Татарстана выявили 25 фейков

С начала года в информационном поле республики, в том числе в соцсетях, мессенджерах и СМИ было выявлено 25 фейков. Об этом сообщает Центр управления регионом РТ.

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Самым популярным фейком оказалось сообщение о том, что под видом газовщиков злоумышленники просят детей включить в доме газовые конфорки. Эта информация была размещена на 441 площадке.

На втором месте фейк о взрыве газа в республиканской клинической больнице – 178 размещений.

Замыкает топ-3 информация о воздушной тревоге в Казани – ее разместили 169 раз без учета репостов.

Как отметили на прошедшем накануне международном форуме «Диалог о фейках», в целом, фейки становятся все более локальными. По информации экспертов «Диалога», относительно прошлого года количество региональных фейков в целом по стране выросло на 78%.

Гендиректор организации «Диалог Регионы» Владимир Табак отметил, что за десять месяцев было выявлено более 3,3 тысяч фейков. Это на 25% превышает цифры за прошлый год. Эксперт объясняет это тем, что в некоторых российских областях, особенно приграничных, местная новостная повестка перекрывает федеральную.