С начала года в РТ снизилось число ДТП, но выросло количество погибших в них людей

За 8 месяцев 2022 года в Татарстане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось количество ДТП, но наблюдается рост числа погибших в них людей. Эти данные были озвучены на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Шамиля Гафарова.

Так, если в прошлом году количество ДТП составило 2326, то в 2022 году – 2114. Однако число погибших в них в этом году выросло на 14 человек – с 185 до 199. Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях также уменьшилось – с 2907 до 2604.