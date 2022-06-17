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Ру Тат
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Происшествия
17 июня 2022  09:51
Полина Шевчук

С начала года в РТ с участием электросамокатов случилось 9 ДТП, пострадали 9 человек

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На дорогах Татарстана с начала года произошло 9 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали 9 человек, в том числе двое детей, рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

Одно из последних дорожно-транспортных происшествий случилось в минувшую среду в Казани. Предварительно установлено, что водитель Ford при выезде из двора не уступил дорогу 24-летнему самокатчику и сбил его. В результат наезда юноша получил травмы и был доставлен в больницу.

«Основными причинами ДТП с участием лиц, управляющих электросамокатами, стали движение по проезжей части и пересечение проезжей части на запрещающий сигнал светофора. Автоинспекторы ведут ежедневную работу по профилактике аварийности с участием электросамокатов», – подчеркнули в ГИБДД РТ.

К примеру, в Казани введены ряд условий для любителей покататься на электросамокатах. Максимальная скорость не может превышать 20 км/ч, а вблизи школ, детских садиков и мест массового скопления людей она снижается до 10 км/ч. Кроме того, ограничено движение электросамокатов по 24 улицам города, в том числе по Кремлевской и Кировский дамбам и по мосту Миллениум.
 


 

#электросамокат #нарушение пдд #гибдд рт
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