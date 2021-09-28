С начала года в РТ оштрафовали почти 40 тысяч водителей за чересчур темную тонировку

Ежедневно сотрудники ГИБДД выявляют автомобили с чересчур темными тонировками на стеклах. По закону, светопропускание лобового и боковых стекол машины должно быть не менее 70%. Более темная тонировка может снизить реакцию водителя особенно в темное время суток, что может привести к ДТП.

За несоответствующую тонировку водителя штрафуют на 500 рублей, а также предупреждают о том, что тонировку необходимо снять. За повторное нарушение водителя могут оштрафовать до тысячи рублей или арестовать до 15 суток.

За этот год более 39 тысяч водителей в Татарстане были оштрафованы за чересчур темную тонировку, еще 134 водителя были привлечены к административной ответственности за повторное нарушение.

Республиканская Госавтоинспекция напоминает водителям соблюдать ПДД и быть крайне внимательными и осторожными на дорогах.