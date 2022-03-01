С начала года в РТ незарегистрированными лекарствами обеспечили 36 тяжелобольных детей

В Татарстане 36 детей с тяжелыми заболеваниями уже получили необходимые лекарства, которые не зарегистрированы в России, через благотворительный фонд «Круг добра». Об этом в прямом эфире аккаунта общественной приемной «Единой России» рассказал главный врач ДРКБ, депутат Государственного совета РТ Айрат Зиатдинов.

«Помощь в лечении трудных заболеваний в части закупки дорогостоящих препаратов, которые пока еще не зарегистрированы в России, в этих целях с начала прошлого года организована совместная работа с фондом «Круг добра». В этом году уже обеспечены лекарством 36 детей, в том числе со спинальной мышечной дистрофией, нейробластомой и другими болезнями», – отметил спикер.

Напомним, что фонд «Круг добра» был создан в январе 2021 года указом Президента РФ Владимира Путина для помощи тяжелобольным детям со всей страны. Финансируется фонд за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год.