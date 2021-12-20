С начала года в РТ на пунктах весового контроля выявили 3 тыс. нарушений перевозки грузов

На сегодняшний день на автодорогах Татарстана действуют 12 автоматических пунктов весового и габаритного контроля. В ближайшее время планируют построить еще 2 пункта. Развитие АПВГК стало возможно в результате реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказали в пресс-службе ГБУ «Безопасность дорожного движения», с начала года с помощью автоматических пунктов удалось выявить 3 тыс. нарушений перевозки грузов.

Стоит отметить, что перевозка грузов со значительным перевесом является серьезным правонарушением. Перегруженные фуры повреждают и разрушают дороги. Однако водители грузовиков стараются схитрить и обмануть пункты весового контроля. Они объезжают проверочные посты по альтернативным дорогам, закрывают номера, а также едут с недопустимо низкой скоростью. Все эти уловки создают реальную угрозу безопасности дорожного движения.

К примеру, в начале марта на трассе Набережные Челны – Заинск два «тихохода» двигались по дороге без включенной аварийки и спровоцировали серьезное ДТП. Подобная авария произошла 24 ноября на автодороге Казань – Малмыж. Там фура-«тихоход» стала причиной ДТП с фургоном.

В пресс-службе ГБУ «Безопасность дорожного движения» напоминают, что скрытие регистрационных номерных знаков, как и умышленное повреждение дорог, карается штрафом.

