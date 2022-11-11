С начала года в РТ из-за своей невнимательности под колесами авто погибли 49 пешеходов

С начала этого года на дорогах Татарстана из-за собственной невнимательности под колесами авто погибли 49 пешеходов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный Госавтоинспектор республики Рустем Гарипов.

В целом число наездов на пешеходов на дорогах республики, по его словам, снижается. За этот год автоинспекторами было зарегистрировано 790 случаев наездов на пешеходов. Для сравнения: в прошлом году цифра составляла 822.

Отдельно главный Госавтоинспектор РТ остановился на пешеходах, которые оказываются под колесами автомобилей из-за невнимательности. Такие, как правило, перебегают дорогу в неположенных местах и совершенно не думают о последствиях.

«По вине самих пешеходов в Татарстане было зарегистрировано 294 ДТП, в которых 49 человек погибли, 256 получили травмы. Стоит отметить, что пешеходы, которые нарушают ПДД, тоже привлекаются к ответственности. В отношении них было составлено более 65 тысяч протоколов», – уточнил Гарипов.