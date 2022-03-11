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Происшествия
11 марта 2022  09:39
Полина Шевчук

С начала года судебные приставы взыскали свыше 214 млн с должников по налогам в РТ

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За 2 месяца 2021 года судебные приставы взыскали с должников по налогам в Татарстане свыше 214 млн рублей.

Многие неплательщики были выявлены с помощью комплекса «Дорожный пристав» во время совместных рейдов приставов с инспекторами ГИБДД. Только за два месяца было арестовано 43 транспортных средства, из них 10 – у должников по налогам.

В пресс-службе УФССП России по РТ напоминают, что проверить задолженность можно на сайте управления либо в мобильном приложении. Кроме того, в режиме онлайн возможно оплатить долг и распечатать квитанцию.
 

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