С начала года судебные приставы взыскали свыше 214 млн с должников по налогам в РТ

За 2 месяца 2021 года судебные приставы взыскали с должников по налогам в Татарстане свыше 214 млн рублей.

Многие неплательщики были выявлены с помощью комплекса «Дорожный пристав» во время совместных рейдов приставов с инспекторами ГИБДД. Только за два месяца было арестовано 43 транспортных средства, из них 10 – у должников по налогам.

В пресс-службе УФССП России по РТ напоминают, что проверить задолженность можно на сайте управления либо в мобильном приложении. Кроме того, в режиме онлайн возможно оплатить долг и распечатать квитанцию.

