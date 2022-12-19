С начала года в РТ более полутора тысяч авто отправили на штрафстоянку с инвалидных мест

В Татарстане автоинспекторы регулярно проводят рейды на водителей, которые неправомерно занимают парковочные места для инвалидов. С начала года за это нарушение было составлено около трех тысяч административных материалов.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Кроме того, на спецстоянки было отправлено более 1600 автомобилей, которые были неправомерно припаркованы на инвалидных местах.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В Госавтоинспекции Татарстана напоминают, что за подобное нарушение ПДД водителя ждет штраф в пять тысяч рублей. Помимо этого, автомобиль могут отправить на спецстоянку.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения внимательно соблюдать ПДД.