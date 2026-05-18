С начала года в РТ 3 ребенка пострадали в ДТП с питбайками и квадроциклами

За 2026 год в Татарстане три ребенка пострадали в авариях с мототехникой. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной предупреждению травматизма и гибели детей в результате несчастных случаев, рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры РТ Александр Цеханович.

«В прошлом году в Татарстане произошло 579 аварий, в которых погибли 23 ребенка и 629 получили травмы. В этом году произошло 117 аварий, в которых погибли 3 ребенка. Из них три аварии были с участием мототехники, за рулем которой находились дети – в них пострадали 3 ребенка», – рассказал он.