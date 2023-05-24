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Руc Тат
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Происшествия 24 мая 2023 11:28

С начала года в пожарах в Татарстане погибли трое детей

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В Татарстане с начала года на пожарах погибли трое детей. Об этом на пресс-конференции по предупреждению травматизма и гибели детей в несчастных случаях «Татар-информу» рассказал начальник отдела ГУ МЧС России по РТ Олег Маринин.

«11 февраля произошел пожар в одном из домов садового товарищества в Пестречинском районе. В доме проживала многодетная семья из 6 человек, из них 4 – дети. В результате пожара погибли отец и трое малолетних детей. В настоящее время возбуждено уголовное дело», – рассказал он.

Олег Маринин отметил, что причиной большинства пожаров с гибелью детей являются:
• нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
• неосторожное обращение с огнем;
• детская шалость;
• нарушение правил устройства и эксплуатации печей;
• взрывы.

#пожары
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