С начала года в пожарах в Татарстане погибли трое детей

В Татарстане с начала года на пожарах погибли трое детей. Об этом на пресс-конференции по предупреждению травматизма и гибели детей в несчастных случаях «Татар-информу» рассказал начальник отдела ГУ МЧС России по РТ Олег Маринин.

«11 февраля произошел пожар в одном из домов садового товарищества в Пестречинском районе. В доме проживала многодетная семья из 6 человек, из них 4 – дети. В результате пожара погибли отец и трое малолетних детей. В настоящее время возбуждено уголовное дело», – рассказал он.

Олег Маринин отметил, что причиной большинства пожаров с гибелью детей являются:

• нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

• неосторожное обращение с огнем;

• детская шалость;

• нарушение правил устройства и эксплуатации печей;

• взрывы.