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Руc Тат
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Происшествия 25 мая 2023 12:31

С начала года в полицию Татарстана поступило более тысячи заявлений о пропаже близких

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В этом году жители республики написали больше тысячи заявлений в полицию о пропаже родственника. Об этом на пресс-конференции на тему: «День пропавших детей. Организация мероприятий по розыску
несовершеннолетних», «Татар-информу» рассказал заместитель начальника отдела координации
деятельности ОВД по розыску лиц МВД по РТ Альберт Юсупов.

«В течение 5 месяцев этого года мы зафиксировали 1173 обращений о пропавшем близком человеке», – сказал он.

По его словам, на данный момент остаются не найденными 484 без вести пропавших в разные годы. По 193 фактам пропаж возбуждены уголовные дела.

#пропажа детей
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