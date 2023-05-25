С начала года в полицию Татарстана поступило более тысячи заявлений о пропаже близких

В этом году жители республики написали больше тысячи заявлений в полицию о пропаже родственника. Об этом на пресс-конференции на тему: «День пропавших детей. Организация мероприятий по розыску

несовершеннолетних», «Татар-информу» рассказал заместитель начальника отдела координации

деятельности ОВД по розыску лиц МВД по РТ Альберт Юсупов.

«В течение 5 месяцев этого года мы зафиксировали 1173 обращений о пропавшем близком человеке», – сказал он.

По его словам, на данный момент остаются не найденными 484 без вести пропавших в разные годы. По 193 фактам пропаж возбуждены уголовные дела.