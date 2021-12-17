С начала года в организациях РТ выявлено более тысячи нарушений пожарной безопасности

На территории республики на учет по контролю обеспечения противопожарной безопасности взято 394 объекта социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, из них 316 государственных и 78 негосударственных организаций. Об этом на комиссии по обеспечению комплексной безопасности новогодних праздников рассказал замначальника ГУ МЧС России по РТ Константин Чанышев.

«За истекший период 2021 года в отношении указанных объектов проведено 190 проверок, из них 120 в отношении государственных и 70 в отношении негосударственных. По итогам проведенных контрольных мероприятий выявлено 1057 нарушений требований пожарной безопасности, выдано 101 предписание», – рассказал спикер.

Проведенные проверки показали, что характерными нарушениями требований пожарной безопасности на указанных объектах являются: отсутствие или неисправность автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре, неудовлетворительное состояние путей эвакуации, отсутствие вывода сигнала в подразделения пожарной охраны, а также нарушения, связанные с эксплуатацией первичных средств пожаротушения.

«На указанных объектах регулярно случаются пожары на которых фиксируется групповая гибель людей», – отметил Чанышев.