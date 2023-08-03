С начала года в онкодиспансере Челнов на маммографии нашли 111 случаев рака груди

С начала 2023 года в онкологическом диспансере Набережных Челнов провели 25 тысяч маммографических исследований. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Благодаря маммографии выявили 111 раковых заболеваний молочной железы и около пяти тысяч доброкачественных опухолей.

Все пациенты, у которых нашли новообразования, сейчас лечатся в клинике.

«Сегодня мы видим увеличение пациентов, которые после прохождения диспансеризации обращаются к нам. Чаще это пациенты с предраковыми заболеваниями и с 1-2 стадией, что значительно увеличивает шансы на выздоровление», – отметил главный внештатный онколог Набережных Челнов, главный врач онкодиспансера Автограда Алмаз Хазиев.

Чтобы как можно раньше найти опухоли, специалисты филиала РКОДа ежемесячно проводят диагностику и консультируют жителей республики, выезжая в поликлиники города и районы республики.

В пресс-службе диспансера заметили, что в случае, если у пациента заметят признаки какого-либо заболевания, даже если изначально скрининг был направлен на поиск совсем других проблем, врач порекомендует пройти обследование в плановом порядке и направит на необходимые исследования.