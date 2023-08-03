Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
С начала года в онкодиспансере Челнов на маммографии нашли 111 случаев рака груди
С начала 2023 года в онкологическом диспансере Набережных Челнов провели 25 тысяч маммографических исследований. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.
Благодаря маммографии выявили 111 раковых заболеваний молочной железы и около пяти тысяч доброкачественных опухолей.
Все пациенты, у которых нашли новообразования, сейчас лечатся в клинике.
«Сегодня мы видим увеличение пациентов, которые после прохождения диспансеризации обращаются к нам. Чаще это пациенты с предраковыми заболеваниями и с 1-2 стадией, что значительно увеличивает шансы на выздоровление», – отметил главный внештатный онколог Набережных Челнов, главный врач онкодиспансера Автограда Алмаз Хазиев.
Чтобы как можно раньше найти опухоли, специалисты филиала РКОДа ежемесячно проводят диагностику и консультируют жителей республики, выезжая в поликлиники города и районы республики.
В пресс-службе диспансера заметили, что в случае, если у пациента заметят признаки какого-либо заболевания, даже если изначально скрининг был направлен на поиск совсем других проблем, врач порекомендует пройти обследование в плановом порядке и направит на необходимые исследования.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»