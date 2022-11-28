С начала года в мэрию Казани поступило более 480 тыс. обращений горожан

За прошедшие месяцы 2022 года в адрес городских властей поступило свыше 480 тыс. обращений казанцев. Характер запросов жителей столицы республики говорит о росте качества жизни и повышении требований, предъявляемых к услугам. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

Докладчик напомнил, что муниципалитет является самым близким уровнем власти к жителям. Поэтому особую роль здесь играет возможность живого диалога и коммуникации. В современных условиях проще всего добиваться этого эффекта с помощью цифровых сервисов.

«На современном этапе точек входа информации у нас множество. У каждого жителя в руках есть удобный канал коммуникаций. Всего за 2021 год к нам поступило более 500 тыс. обращений, с начала 2022 года их уже свыше 480 тыс. С 2007 года количество обращений выросло в 30 раз», — отметил чиновник.

По его словам, изменилась и тематика обращений. Если раньше это были вопросы ремонта крыш и водопровода, строительства парков, то сейчас жителей волнует наличие урн, регулярный вывоз мусора и другие моменты.

«Это свидетельствует о росте качества жизни и возрастающих ожиданиях от компаний и власти, предоставляющих сервисы и услуги в городском хозяйстве», — уверен Булат Алеев.