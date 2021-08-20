С начала года в «Лесопожарный центр» Татарстана поступило 970 обращений

С начала года в региональную диспетчерскую службу «Лесопожарный центр» в Татарстане поступило 970 обращений. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минлесхоза РТ.

«В Татарстане продолжает работу региональная диспетчерская „Лесопожарный центр“. Каждый житель республики может сообщить о факте нарушения лесного законодательства или о возгорании, позвонив по телефонам: 8-800-100-94-00, 8 (843) 221-37-95, а также через мобильное приложение „Берегите лес“», — сказано в сообщении.

С начала года по прямой линии лесной охраны в региональную диспетчерскую службу поступило 55 обращений, в том числе чемь — по фактам возгораний, еще 26 человек обратились за консультационными услугами. По стационарному номеру в службу «Лесопожарного центра» поступило 112 обращений, а по единой государственной информационной системе «ГЛОНАСС+112» — 803. Все обращения были переданы в структурные подразделения Минлесхоза РТ и рассмотрены в кратчайшие сроки.