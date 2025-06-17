С начала года в клиники из-за укусов клещей обратились почти шесть тысяч татарстанцев

Ситуация с присасыванием клещей в Татарстане остается на обычном для региона уровне. По данным на 16 июня, в медицинские учреждения обратились 5 965 человек, из них 1 569 детей, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в крупных городах республики. Лидером по количеству зарегистрированных случаев присасывания клещей стала Казань с 1852 пострадавшими. Следом идут Набережные Челны (765 человек) и Нижнекамский район (466 человек).

Кроме того, в республике зарегистрировано два случая иксодового клещевого боррелиоза и один случай клещевого энцефалита, укус произошел на отдыхе в лесу в Республике Башкирия.

Как рассказали в ведомстве, в Татарстане провели обработку от клещей на популярных местах отдыха и детских лагерях общей площадью 2961,9 га, превысив запланированный объем на 6%. Качество проверили в большинстве обработанных зон (2334,5 га), клещи не выявлены.

Сделали прививки от клещевого энцефалита 11673 жителя республики, что составляет почти три четверти от необходимого плана.