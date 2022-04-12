С начала года в казанской поликлинике №7 реабилитацию прошли 186 детей-инвалидов

В казанской детской поликлинике №7 работает Центр восстановительного лечения для детей-инвалидов. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения города.

«Татар-информу» в горздраве сообщили, что с начала этого года 186 маленьких пациентов получили реабилитацию.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

В Центре оказывают помощь детям с заболеваниями нервной системы: ДЦП, последствиями черепно-мозговых и спинальных травм, инсультов. В условиях дневного стационара они проходят третий этап реабилитации.

Направление в центр выдают неврологи или участковые педиатры детских поликлиник Казани.

«Дневной стационар центра рассчитан на прием 750 детей в год. Курс комплексной реабилитации длится 21 день. Организованы утренняя (с 8.00 до 11.00), дневная (с 11.30 до 14.30) и вечерняя (с 15.00 до 19.00) реабилитационные группы. Родители могут выбрать удобный временной промежуток», – рассказали в Управлении здравоохранения столицы республики.

Каждая группа численностью 15-20 детей в течение 2-3 часов получает комплекс реабилитационных мероприятий. Для каждого ребенка составляется индивидуальная программа реабилитации: в зависимости от тяжести и особенностей течения болезни.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Медицинскую реабилитацию проводят специалисты мультидисциплинарной реабилитационной команды – это невролог, ортопед, педиатр, психотерапевт, физиотерапевт, рефлексотерапевт, врач по лечебной физкультуре, психолог, педагог, логопед, специалист по социальной работе, инструктор по лечебной физкультуре, а также медсестры по массажу и по физиотерапии.