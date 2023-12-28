С начала отопительного сезона 27 казанцев отравились угарным газом

С начала отопительного сезона в Казани зарегистрировано 13 случаев отравления угарным газом. Пострадали 27 человек, в том числе 10 детей. Такие данные на пресс-конференции в «Татар-информе» привел заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«Слава богу, все живы, но бывают и трагические случаи. В предыдущие годы у нас были случаи смертельных отравлений угарным газом», – заметил он.

Спикер напомнил, что угарный газ – ядовитое и бесцветное химическое соединение, которое образуется при сгорании органического топлива и окислении углерода.

«Углерод присутствует в траве, древесине, текстиле и в других вещах, которые мы используем для обогрева и приготовления пищи в печах, каминах, газовых плитах и колонках. Угарный газ образуется, когда не хватает кислорода, чтобы полностью сгорел газ. Вместо углекислого газа и воды образуются молекулы ядовитого угарного газа CO», – сказал Гиниятуллин.

Он также отметил, что количество отравлений угарным газом обычно возрастает в новогодние праздники, когда люди много времени проводят дома, занимаются приготовлением пищи и включают газовые колонки, чтобы принять душ.