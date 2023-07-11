С начала года в Казани прочистили более 3,5 км ливневок и обновили 109 дождеприемников

Более 3,5 км ливневых сетей прочистили в Казани с начала года. Это позволило улучшить их пропускную способность. Помимо этого, в столице Татарстана отремонтировали 109 колодцев-дождеприемников и восстановили асфальт на 34 участках, где проводились работы, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ливневки прочищают с помощью гидродинамических машин – они помогают освобождать трубопровод и колодца от песка, камней и бытового мусора, а также прочищать заиленные участки.

В ближайшее время планируется обновить дорогу по ул.Яшляр, на которой ранее восстановили сети ливневой канализации протяженностью 192,5 метра. Кроме того, в этом году в Казани планируют перестроить систему ливневой канализации по ул.Серова вблизи мечети «Ярдэм».

Общая протяженность ливневок в столице Татарстана составляет 467 км. В прошлом году власти Казани заявили о планах переустроить систему ливневок для борьбы с подтоплениями дорог после дождей. Пресс-служба мэрии отчиталась о создании в ходе этой работы 24 км новых сетей.