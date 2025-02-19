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Происшествия 19 февраля 2025 16:06

С начала года в Казани поймали 14 иностранцев с гражданством, уклоняющихся от службы

С начала года в столице Татарстана поймали 14 иностранцев с гражданством, которые уклонялись от службы в армии.

В феврале рейды проводились в Вахитовском районе Казани в торговых центрах, рынках и вокзалах.

Было проверено 69 человек, из которых 14 – не встали на воинский учет. В тот же день их доставили в военные комиссариаты города.

В результате проведенной работы на воинский учет в военных комиссариатах Татарстана в прошлом и текущем году поставили более 540 мигрантов, которые приобрели российское гражданство.

Напомним, что по закону предусмотрена уголовная ответственность за уклонения от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

За это предусмотрены штрафы до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

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