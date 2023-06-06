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С начала года в Казани отремонтировали 570 информационных табло на остановках
За месяц в Казани отремонтировали 114 информационных табло на остановках общественного транспорта, а всего с начала года – 570. Часть работ проводится по заявкам горожан, остальные – в плановом режиме, сообщили в Комитете по транспорту.
Отрабатывают заявки и ремонтируют табло сотрудники МКУ «Организатор пассажирских перевозок». В частности, по просьбе пассажиров восстановлена работа информационных табло на остановках Адоратского, Горьковское шоссе, Гагарина, Сафиуллина, Олега Кошевого, городская больница №7 и концертный зал Филармонии.
Еще на 107 остановках прошли плановые работы, среди них – замена модуля управления информационного табло, ремонт блока питания, тестирования работы сим-карты, замена сим-карты.
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