С начала года в Казань приехало на 4% больше туристов, чем в 2024-м

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С начала года Казань стала еще популярнее у путешественников: турпоток в город вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.

Почти половина туристов (48%) приезжают в столицу Татарстана из Москвы и Санкт-Петербурга. На москвичей приходится 36% поездок, на петербуржцев – 12%. В пятерке регионов-лидеров также Краснодарский край (6%), Свердловская область (5%) и Башкортостан (3%). По 2% гостей прибывают из Ставропольского и Пермского краев, ХМАО и Нижегородской области.

Эксперты сервиса также отмечают, что этим летом туристы стали чаще выбирать апартаменты и бронировать жилье заранее: если в прошлом году бронь оплачивали в среднем за 37 дней до поездки, то сейчас – уже за 40 дней. Средняя продолжительность поездки составляет три ночи. Стоимость одной ночи с июня по август в этом году достигла 6,3 тыс. руб., что немного выше прошлогоднего показателя. При этом, туристы стали чаще останавливаться в апартаментах: их доля в структуре бронирований выросла на 4%.

«В Казани туристу есть чем заняться: гулять по Кремлю и улице Баумана, пробовать национальные блюда, кататься на речных трамвайчиках по Волге, посещать фестивали и концерты. Так, например, в августе в городе впервые пройдет “Новая волна”», – рассказала руководитель маркетинга отелей в Туту Марина Тиханкова.

Напомним, конкурс «Новая волна» пройдет в столице Татарстана с 21 по 26 августа. В программе – выступления конкурсантов из шести стран и популярных артистов, среди которых Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Сергей Михайлов, Алсу, Григорий Лепс, Дима Билан, Anna Asti и другие. Гостей ждут музыкальные премьеры, трибьют-шоу и специальные тематические вечера.

В Туту также сообщили, что в этом году женщины путешествуют в Казань чаще мужчин – 52% против 48%. Большинство туристов (59%) приезжают поездом, 22% прилетают самолетом, еще 19% добираются автобусом.

Больше всех Казань любят миллениалы: представители этого поколения совершили 38% поездок с начала года. Среди гостей столицы Татарстана оказалось 32% зумеров, 21% иксов и 9% бумеров.