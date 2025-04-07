Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

С начала 2025 года в Республиканскую общественную экологическую приемную поступило 1180 обращений от граждан, из них 751 вопрос уже решен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Чаще всего жители республики жалуются на несанкционированные свалки – по этой теме зафиксировано 532 сообщения, из которых 302 пришли через приложение «Школьный экопатруль». Вопросы качества атмосферного воздуха поднимались 214 раз, воды – 158, остальные 276 обращений касались различных экологических проблем.

По каналам поступления обращения распределились следующим образом:

582 – через интернет-приемную Минэкологии;

302 – через «Школьный экопатруль»;

274 – через «Народный контроль»;

22 – на платформе обратной связи «ПОС».

С 1 апреля в республике стартовал санитарно-экологический двухмесячник, организованный по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Только за первую неделю этого периода в экологическую приемную поступило 119 новых обращений, из них 62 – по вопросам отходов, 25 – о загрязнении воздуха, 15 – о загрязнении водных объектов, 17 – по прочим темам.