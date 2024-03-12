С начала года в ДТП на дорогах Татарстана погибли два ребенка-пассажира, 31 пострадал

С начала года на дорогах Татарстана произошло 28 аварий с участием детей-пассажиров, в которых двое детей погибли и 31 – пострадал, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Среди основных причин ДТП с участием детей-пассажиров в ведомстве назвали выезд на встречную полосу, нарушение требований сигнала светофора, а также игнорирование детских удерживающих устройств.

В ГИБДД напомнили, что перевозить ребенка без автокресла категорически нельзя.

«Важно знать, что при столкновении на скорости 50 км/ч вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, удержать ребенка невозможно, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой высоты на асфальт», – написали в ведомстве.

В Госавтоинспекции РТ подчеркнули, что при возникновении дорожно-транспортного происшествия только детское автокресло способно сохранить жизнь и здоровье маленького пассажира.