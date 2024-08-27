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С начала года в ДТП на дорогах Татарстана погибли 8 детей
За 7 месяцев этого года в 225 ДТП скончались 8 детей. Об этом в кабинете министров РТ на брифинге, посвященном профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.
«Аделина, Рамина, Самат, Тимур, Булат, Милена, Икром, Анфиса — эти дети уже никогда не пойдут в школу. За 10 лет в Татарстане в ДТП погибли 148 детей», — дополнил Рустем Гарипов.
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