С начала года в ДТП на дорогах Татарстана погибли 38 человек

Фото: tatarstan.ru

По состоянию на 5 марта 2025 года на дорогах Татарстана в результате ДТП погибли 38 человек. Об этом сегодня на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения в Кабмине РТ сообщил Заместитель Премьер-министра РТ - Руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.

«Особо сложным был январь – погибло 23 человека. В целях стабилизации ситуации проведено три заседания Правительственной комиссии, приняты меры различного характера, что несомненно, дало результаты. Вынужден констатировать, что муниципальные образования недорабатывают по линии безопасности дорожного движения. Об этом говорит и статистика – рост всех показателей аварийности на местных дорогах», – подчеркнул он.

Для иллюстрации ситуации Шамиль Гафаров представил статистику аварий только на местных дорогах.

За первые два месяца 2024 года на этих участках зарегистрировано 260 ДТП, где погибли 8 человек и 297 получили ранения. За аналогичный период 2025 года зафиксировано уже 277 ДТП, в которых 11 человек лишились жизни, а 338 пострадали. Таким образом, количество аварий увеличилось на 17 случаев, число погибших — на 3, а пострадавших — на 41.

Гафаров дал поручение провести анализ сложившейся обстановки и разработать меры по повышению безопасности на дорогах республики.