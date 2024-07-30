С начала года в ДТП на дорогах Казани пострадали 70 детей

За первое полугодие в Казани произошло 67 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых 70 детей получили травмы, погибших среди них нет. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замначальника отдела Госавтоинспекции УМВД Казани Артур Газизов.

«Особую тревогу вызывает аварийность с участием детей-пешеходов – самая уязвимая категория. В текущем году с их участием зарегистрировано 43 ДТП, в которых 45 получили ранения», – рассказал представитель ведомства.

В сравнении с тем же периодом предыдущего года количество аварий с детьми возросло на 10% (было 57 ДТП).

В ведомстве отмечают, что в большинстве случаев виновниками таких трагедий становятся родители детей или родственники, которые не обеспечили безопасность ребенка.

С приходом лета на дорогах стало больше мототехники. К сожалению, всё чаще дети становятся водителями такого транспорта. Некоторые родители покупают своим детям подобные «опасные» игрушки (мотоциклы, питбайки, скутеры), не понимая, насколько серьёзными могут быть последствия.

На данный момент зафиксировано два ДТП с участием мототранспорта, в которых пострадали двое детей. Сотрудники ведомства призывают родителей не разрешать детям управлять транспортными средствами. Подумайте о возможных последствиях, которые могут возникнуть из-за таких «опасных» игрушек.