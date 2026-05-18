С начала года в ДРКБ поступили 82 ребенка с травмами из-за самокатов и питбайков. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа», посвященной предупреждению травматизма и гибели детей в результате несчастных случаев, заведующий отделением травматологии-2 ДРКБ, главный внештатный детский травматолог-ортопед Руслан Хасанов.

«На 15 мая произошло уже 82 случая травмирования детей в результате падения на питбайках, квадроциклах и прочего мототранспорта. В прошлом году эти питбайки и мотоциклы выбили нас из колеи. По тяжести травм они в разы отличаются от велосипедов и самокатов. Таких пострадавших очень тяжело восстановить, многие остаются инвалидами», – отметил врач.

Всего из 82 обращений 78 случаев связаны с падениями с самокатов (в том числе 41 случай связан с падениями с электросамокатов).

«Каждое дежурство у травматологов начиная с апреля связано с такими пациентами. Мы до трех-четырех утра их оперируем, а потом с 8 утра начинают снова поступать пациенты с такими же травмами. Происходит выгорание сотрудников за счет огромного количества таких травм», – отметил Хасанов.