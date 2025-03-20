С начала года в бюджет РТ поступило более 3 млрд рублей из госбюджета

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За январь-февраль 2025 года в бюджет Татарстана поступило 3,2 млрд рублей из госбюджета в рамках целевых межбюджетных трансфертов.

Как сообщила пресс-служба Минфина РТ, из упомянутой суммы больше всего пришлось на субвенции (1,7 млрд рублей), далее по величине идут субсидии (803,1 млн), иные межбюджетные трансферты (769,3 млн) и поступления из федеральных фондов (13,3 млн).

«Поступившие федеральные средства являются целевыми и направлены для финансирования расходных позиций в соответствии с целевым назначением», – объяснили в Минфине республики.

Отмечается, что поступившая сумма – это лишь 4,2% от плановых назначений. Всего же в 2025 году из федерального бюджета планируют выделить бюджету Татарстана 69,9 млрд рублей.