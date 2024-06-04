С начала года в бюджет РТ поступило 353,3 млн рублей неналоговых доходов

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За январь – май 2024 года в бюджет Татарстана поступило 353,3 млн рублей неналоговых доходов.

Как сообщили в Минзельимуществе РТ, к такому виду доходов относится аренда имущества (128,04 млн рублей), аренда земли (56,14 млн), доход от сервитута (19,93 млн), от реализации имущества (84,41 млн), от реализации земельных участков (1,53 млн), от доверительного управления (57,45 млн), дивиденды (5,36 млн), а также часть чистой прибыли госпредприятий (0,5 млн).