Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
С начала года в авариях на дорогах Татарстана погибли 233 человека
За 10 месяцев 2023 года на дорогах Татарстана погибли 233 человека. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной состоянию аварийности на дорогах Татарстана за 10 месяцев 2023 года, рассказал начальник Управления Госавтоинспекция МВД по РТ Рустем Гарипов.
«За 10 месяцев этого года в Татарстане во время ДТП погибли 233 человека. Всего же в республике за этот период произошло 2 828 аварий, в которых пострадали 3368 человек», — рассказал Гарипов.
Большая часть дорожно-транспортных происшествий пришлась на столкновения двух автомобилей. Таких аварий 44% от общего числа ДТП.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников