С начала года в авариях на дорогах Татарстана погибли 233 человека

За 10 месяцев 2023 года на дорогах Татарстана погибли 233 человека. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной состоянию аварийности на дорогах Татарстана за 10 месяцев 2023 года, рассказал начальник Управления Госавтоинспекция МВД по РТ Рустем Гарипов.

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«За 10 месяцев этого года в Татарстане во время ДТП погибли 233 человека. Всего же в республике за этот период произошло 2 828 аварий, в которых пострадали 3368 человек», — рассказал Гарипов.

Большая часть дорожно-транспортных происшествий пришлась на столкновения двух автомобилей. Таких аварий 44% от общего числа ДТП.