С начала года угарным газом отравились 13 татарстанцев

С начала года в Татарстане угарным газом отравились 13 жителей республики. Кроме того, за два месяца произошло 57 происшествий на объектах газоснабжения, где пострадали 38 человек, из них 13 детей. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Жилинспекции Татарстана.

«Регулярно фиксируются случаи самовольной установки водонагревательных газовых колонок – шесть случаев попадания воды в газопровод. Аварийная газовая служба в кратчайшие сроки ликвидирует последствия, а счет выставляет «профессионалу». Стоимость восстановительных работ зависит от количества отключаемых квартир и проводимых работ. В среднем, это стоит 10 тысяч рублей. Максимальный тариф – более 30 тысяч рублей. Плюс штраф от Жилинспекции за самовольное подключение», – отметили в ведомстве.

Причиной ЧП также становится перепланировка квартир. Например, жильцы объединяют кухню и комнату, устанавливают герметичные окна, принудительную вытяжку выводят в вентканал, то есть в квартире отсутствует естественный приток воздуха.