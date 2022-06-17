С начала года у казанцев 155 раз крали велосипеды

Сегодня в УМВД России по Казани состоялась пресс-конференция на темы профилактики краж велосипедов и ДТП с велосипедистами и самокатчиками.

Фото: УМВД России по Казани

Начальник отдела УУП и ПДН УМВД России по Казани Владислав Кузнецов отметил, что летом проблема краж велосипедов становится особенно актуальной. С начала года в Казани зарегистрировано 155 фактов краж двухколесного транспорта, а с открытия велосезона в полицию с заявлениями о велокражах обратились 104 казанца. При этом почти во всех случаях они оставляли велосипед без присмотра в подъездах или на улице.

Фото: УМВД России по Казани

В связи с этим в УМВД России по Казани напомнили об основных правилах защиты личного имущества. Не оставляйте велосипед без присмотра, как в подъезде, так и на улице и не доверяйте присмотр за ним незнакомым людям. Используйте сразу несколько защитных устройств и механизмов на нем.

Пристегивая велосипед к ограждению или перилам, убедитесь в их надежности и устойчивости. По возможности, забирайте с собой быстросъемное оборудование с велосипеда: велокомпьютер, освещение, насос и флягу. Всегда помните серийный номер велосипеда, а если его нет, то сделайте на раме транспортного средства специальную пометку, чтобы всегда его опознать.