С начала года трое детей погибли в ДТП в Татарстане

В Татарстане с начала года в ДТП погибли трое детей. Об этом на пресс-конференции по предупреждению травматизма и гибели детей в несчастных случаях «Татар-информу» рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по PT Дамир Бикмухаметов.

«Призываю взрослых подойти со всей серьезностью. Необходимо использовать специальные автокресла, они спасают детям жизнь. Соблюдайте скоростной режим и обращайте внимание на погодные условия», – отметил он.

По словам заместителя начальника управления, всего с начала года в Татарстане произошло 108 ДТП с участием детей. В результате трое детей погибли, еще более 100 были ранены.

«Питбайки и скутеры — это не игрушки, не покупайте их детям», – подчеркнул Дамир Бикмухаметов.

Он напомнил правила управления мототранспортом: