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С начала года трое детей погибли в ДТП в Татарстане
В Татарстане с начала года в ДТП погибли трое детей. Об этом на пресс-конференции по предупреждению травматизма и гибели детей в несчастных случаях «Татар-информу» рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по PT Дамир Бикмухаметов.
«Призываю взрослых подойти со всей серьезностью. Необходимо использовать специальные автокресла, они спасают детям жизнь. Соблюдайте скоростной режим и обращайте внимание на погодные условия», – отметил он.
По словам заместителя начальника управления, всего с начала года в Татарстане произошло 108 ДТП с участием детей. В результате трое детей погибли, еще более 100 были ранены.
«Питбайки и скутеры — это не игрушки, не покупайте их детям», – подчеркнул Дамир Бикмухаметов.
Он напомнил правила управления мототранспортом:
- управлять мопедом (скутером) можно с 16 лет, при наличии водительского удостоверения категории «М» (объем двигателя не более 50 см3);
- управлять лёгким мотоциклом с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания менее 125 см3 можно с 16 лет, при наличии водительского удостоверения категории «А1»,
- управлять мотоциклом с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 125 см3 допускается с 18 лет, при наличии водительского удостоверения категории «А».
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