С начала года «Татнефть» на 26% увеличила отпуск тепловой энергии

фото: пресс-служба Президента РТ

За девять месяцев 2021 года «Татнефть» на 26% увеличила отпуск тепловой энергии, на 18% — шинной продукции, на 15% — выработку электроэнергии и на 5% — нефтедобычу. Итоги деятельности ПАО были представлены на заседании совета директоров, которое провел Президент РТ Рустам Минниханов.

На мероприятии обсуждались исполнение бюджета компании за 10 месяцев, информация о дебиторской и кредиторской задолженности, а также был утвержден бюджет на декабрь 2021 года.

За девять месяцев ПАО также удалось нарастить выпуск нефтепродуктов и их реализацию через рознично-сбытовую сеть, выпуск нефтехимической и композитной продукции. Также «Татнефти» удалось сохранить высокий темп инвестиционной активности. Главным проектом здесь является комплекс «ТАНЕКО», где уже началась эксплуатация установок производства водорода и каталитического крекинга. Помимо этого, продолжается работа над проектом производства шин в Казахстане.

Участники заседания приняли решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и порекомендовали утвердить промежуточные дивиденды за девять месяцев текущего года.

Так, за шесть месяцев предполагается выплатить 26,5 рубля на каждую на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, что составит 2650% номинальной стоимости. Таким образом, доплата составит 9,98 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.

Планируется, что внеочередное совещание акционеров будет проведено 29 декабря в формате заочного голосования. Список тех, кто сможет в нем участвовать, будет составлен по информации на 5 декабря 2021 года. Лица, которые имеют право на получение дивидендов, будут утверждены 10 января 2022 года.

Помимо этого, медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» на заседании наградили заместителя генерального директора — директора департамента ПАО «Татнефть» в Казани Дамира Мухаметшина. Он был удостоен награды и почетной грамота ПАО за большой личный вклад в развитие нефтяной промышленности РТ.