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С начала года татарстанские приставы выдворили из страны 946 незаконных мигрантов
За восемь месяцев 2023 года судебные приставы Татарстана выдворили 946 мигрантов, которые нарушили условия пребывания на территории России, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
В ведомстве отметили, что иностранных граждан отправляют в челнинский Центр временного содержания. После приобретения для них проездных документов, судебные приставы отделения специального назначения сопровождают их до пункта пропуска через государственную границу РФ — до аэропорта. Там граждан иностранных государств передают пограничникам.
Большинство иностранцев в этом году отправились домой в Афганистан, Кубу, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Турцию и другие страны.
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