news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 4 сентября 2023 08:29

С начала года татарстанские приставы выдворили из страны 946 незаконных мигрантов

Скопировать ссылку

За восемь месяцев 2023 года судебные приставы Татарстана выдворили 946 мигрантов, которые нарушили условия пребывания на территории России, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

В ведомстве отметили, что иностранных граждан отправляют в челнинский Центр временного содержания. После приобретения для них проездных документов, судебные приставы отделения специального назначения сопровождают их до пункта пропуска через государственную границу РФ — до аэропорта. Там граждан иностранных государств передают пограничникам.

Большинство иностранцев в этом году отправились домой в Афганистан, Кубу, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Турцию и другие страны.

#судебные приставы #иностранные граждане
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное