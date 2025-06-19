С начала года татарстанские полицейские выдворили больше 600 нелегальных мигрантов из РФ

С начала года полицейские Татарстана выдворили больше 600 нелегальных мигрантов из РФ, еще 48 были депортированы. Об этом сегодня на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал начальник Управления по вопросам миграции МВД по республике Марат Галеев.

«Принято 603 решения о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, депортировано – 48. Закрыт въезд на территорию Российской Федерации 1358 иностранным гражданам. Фактически нарушители не смогут въехать в нашу страну от 5 до 10 лет», – сообщил спикер.

Он добавил, что всего в результате проверок в Татарстане свыше девяти тысяч физических и юридических лиц были привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.