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С начала года татарстанцы помогли поймать 79 пьяных водителей
С начала года благодаря бдительности неравнодушных татарстанцев сотрудники Госавтоинспекции задержали 79 пьяных водителей.
Как сообщают в ведомстве, 18 ноября в чат поступило сообщение, что из деревни Большая Шильна в направлении Челнов движется автомобиль Hyundai, под управлением пьяного водителя. Экипаж ДПС незамедлительно отреагировал на сообщение и задержал водителя. Им оказался 55-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
Аналогичное сообщение поступило и 24 ноября. Участник чата сообщил, что со двора 26 комплекса в Челнах собирается выезжать автомобиль Hyundai, под управлением нетрезвого водителя. Автоинспекторы задержали 39-летнего автовладельца в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении нарушителей составлены административные материалы, а автомобили помещены на спецстоянку.
Госавтоинспекция призывает татарстанцев не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о нетрезвых водителях по телефонам 112, 02 или 8(843)5333888.
Направить информацию можно и в телеграм-каналы районов республики «Сообщи о пьяном водителе». Для этого необходимо в поисковой строке мессенджера «Telegram» ввести слово «ГИБДД» и далее название соответствующего района.
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