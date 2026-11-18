С начала 2026 года в Государственную информационную систему Республики Татарстан «Народный контроль» поступило 82 835 обращений. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказала Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.

По ее словам, чаще всего жителей республики беспокоили вопросы благоустройства, количество таких обращений – более 35 тысяч. На втором месте – обращения по поводу дорог, эту тему жители республики поднимали более 28 тысяч раз.