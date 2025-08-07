news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 августа 2025 08:58

С начала года татарстанцев оштрафовали на 1,2 млн за недопуск газовиков в квартиру

Читайте нас в
Телеграм
С начала года татарстанцев оштрафовали на 1,2 млн за недопуск газовиков в квартиру
Фото: © «Татар-информ»

С начала года в Татарстане составили 247 административных материалов за недопуск газовиков для проведения техобслуживания. Назначен 201 штраф на общую сумму 1,25 млн рублей, сообщает пресс-служба Жилинспекции РТ.

Так, жительница Альметьевска дважды не впустила газовиков в квартиру для проведения техобслуживания газового оборудования. Собственница квартиры признана виновной в совершении административного правонарушения и оштрафована на 5 тыс. рублей.

В ведомстве напоминают: газовики вправе приостановить газоснабжение квартиры, где не было проведено техническое обслуживание газового оборудования, а в случае невозможности приостановления газоснабжения в такой квартире – приостанавливается газоснабжение всего подъезда.

#Госжилинспекция РТ #газовик
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Должны были спасти обе жизни»: как беременной челнинке после инфаркта пересадили сердце

«Должны были спасти обе жизни»: как беременной челнинке после инфаркта пересадили сердце

6 августа 2025
Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане

Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане

6 августа 2025