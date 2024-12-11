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Татарстан в этом году экспортировал халяль-продукцию на 13 млн долларов
За 11 месяцев 2024 года Татарстан экспортировал халяльную продукцию на общую сумму почти 13 млн долларов. Об этом в беседе с журналистами сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Рустем Гайнуллов.
«По планам на этот год, 457,6 млн долларов - экспорт в целом, в том числе по халялю план - 16 млн долларов на этот год. На сегодня по общему экспорту отгружено уже продукции на 400 млн долларов, выполнение плана - под 90%. По халялю за 11 месяцев отгружено продукции почти на 13 млн долларов», – сообщил замминистра.
Если говорить о пищевой продукции, то, по его словам, наибольший интерес в дружественных странах вызывает халяльная кондитерская, молочная и мясная продукция из Татарстана.
Экспортный потенциал Республики Татарстан наращивается благодаря реализации инвестиционных проектов, в том числе национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
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