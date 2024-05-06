С начала года таможня выявила 53 факта незаконного перемещения валюты в аэропорту Казани

За январь – апрель 2024 года таможенную границу в международном аэропорту Казани пересекли около 400 тысяч авиапассажиров. В этот период таможенниками выявлено 243 нарушения, из них 53 факта незаконного перемещения наличных денежных средств. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.

Таможенники выявили три факта перемещения служебного и гражданского оружия и один факт перемещения видов дикой флоры и фауны, подпадающих под действие Конвенции.

Кроме того, сотрудники ведомства выявили 18 фактов незаконного ввоза товаров для личного пользования, 26 фактов касались товаров, подпадающих под действующие запреты и ограничения, в частности, продукты питания, подпадающие под ветеринарный контроль. Также пресечены 66 фактов превышения норм ввоза табачных изделий и 76 фактов превышения норм ввоза алкогольной продукции.