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С начала года таможня выявила 53 факта незаконного перемещения валюты в аэропорту Казани
За январь – апрель 2024 года таможенную границу в международном аэропорту Казани пересекли около 400 тысяч авиапассажиров. В этот период таможенниками выявлено 243 нарушения, из них 53 факта незаконного перемещения наличных денежных средств. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.
Таможенники выявили три факта перемещения служебного и гражданского оружия и один факт перемещения видов дикой флоры и фауны, подпадающих под действие Конвенции.
Кроме того, сотрудники ведомства выявили 18 фактов незаконного ввоза товаров для личного пользования, 26 фактов касались товаров, подпадающих под действующие запреты и ограничения, в частности, продукты питания, подпадающие под ветеринарный контроль. Также пресечены 66 фактов превышения норм ввоза табачных изделий и 76 фактов превышения норм ввоза алкогольной продукции.
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