С начала года таможенники РТ вернули в бюджет 613 млн

Фото: «Татар-информ»

Во время камеральной проверки татарстанские таможенники обнаружили у бизнесмена из Набережных Челнов заниженную стоимость при ввозе товара.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни, товары ввезли без учета технологической оснастки в размере 648 тыс. евро – при расчете таможенных платежей эту сумму просто не учли.

После проверки предпринимателя обязали доплатить 25 млн рублей — деньги уже поступили в казну.

Всего с начала года благодаря проверкам таможня доначислила в бюджет более 613 млн рублей.