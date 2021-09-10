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Ру Тат
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10 сентября 2021  20:07
Полина Шевчук

С начала года свыше 250 тыс. татарстанцев записались на прием в ГИБДД онлайн

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Одно из основных направлений в работе Госавтоинспекции – предоставление госуслуг и повышение их качества. На данный момент в режиме онлайн можно получить две услуги – подать заявления на регистрацию транспортного средства или выдачу водительского удостоверения.

Записаться на прием и оплатить госпошлину можно через портал Госуслуг. Одним из приятных бонусов онлайн-оплаты является скидка в 30%.

«За 8 месяцев текущего года через Единый портал госуслуг поступило более 250 тысяч заявлений», – отметили в республиканской Госавтоинспекции.

 

#гибдд рт #госуслуги
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