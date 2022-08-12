С начала года судебные приставы взыскали долги по зарплате на 106 миллионов рублей

С начала года в подразделения УФССП России по РТ на исполнении находилось более 3,5 тысяч производств о взыскании долгов по зарплате на общую сумму задолженности более 300 миллионов рублей.

Так, за семь месяцев, судебные приставы помогли почти 1600 гражданам получить зарплату на общую сумму в 106,5 миллиона рублей.

Например, приставы Новошешминского и Черемшанского районов только с одного работодателя взыскали долги по зарплате почти на два с половиной миллиона рублей. После того, как приставы уведомили организацию о возбуждении исполнительного производства, она добровольно выплатила все долги перед 76 работниками. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.