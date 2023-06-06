С начала года судебные приставы РТ взыскали почти 400 миллионов рублей алиментов

С начала года в Татарстане судебными приставами взыскано с должников 388 млн рублей алиментов. Об этом в Кабинете Министров РТ на брифинге «Об итогах работы по взысканию алиментов в рамках Всероссийской информационной акции „Судебные приставы – детям“ в РТ» рассказал главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

«Указанная сумма на 150 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал он.