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С начала года судебные приставы РТ взыскали почти 400 миллионов рублей алиментов
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С начала года в Татарстане судебными приставами взыскано с должников 388 млн рублей алиментов. Об этом в Кабинете Министров РТ на брифинге «Об итогах работы по взысканию алиментов в рамках Всероссийской информационной акции „Судебные приставы – детям“ в РТ» рассказал главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.
«Указанная сумма на 150 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал он.
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