С начала года судебные приставы РТ наказали более двух тысяч алиментщиков

С начала этого года дознаватели ГУ ФССП России по РТ возбудили 949 уголовных дела за неуплату алиментов на детей или нетрудноспособных родителей. Из них 175 алиментщиков выплачивали средства частично.

Кроме того, к административной ответственности привлекли более двух тысяч неплательщиков, в том числе и тех, кто платил алименты неполностью.

Как напоминают в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ, с 10 января этого года вступили в силу изменения в законе, по которым к административной и уголовной ответственности за невыплату алиментов привлекают и тех, кто выплачивает средства лишь частично. Ранее должники, выплатившие алименты лишь частично, могли избежать наказания.

От уголовной ответственности неплательщика спасет лишь полное погашение задолженности по алиментам. Так, с начала года 12 уголовных дел прекращено в связи с полным погашением долга на общую сумму почти 1,8 миллиона рублей.