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Ру Тат
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Здоровье
1 февраля 2023  23:40

С начала года смертность от Covid-19 в мире выросла на 65%

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С 2 по 29 января в мире выявлено более 20 млн случаев коронавирусной инфекции. Более 114 тыс. пациентов скончались, что на 65% выше показателя за предыдущие 28 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

В то же время заболеваемость снизилась на 78%. Она по-прежнему высока в Китае — более 11,3 млн случаев, Японии — более 3 млн и США — более 1,5 млн. В пятерку также вошли Республика Корея — более 1 млн пациентов и Бразилия — почти 460 тыс.

Наиболее высокая смертность за четыре недели зарегистрирована в Китае — 62 759 человек, США — 14 625 и Японии — 10 122.

За все время в мире выявлено более 753 млн случаев коронавируса и более 6,8 млн летальных исходов.

#коронавирус #смертность
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