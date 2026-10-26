С начала года семейной ипотекой воспользовались 325 тыс. российских семей

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С начала текущего, 2026 года программой «Семейная ипотека» в России воспользовались 325 тыс. семей. В общей сложности с начала реализации национального проекта «Семья» таких семей по стране более чем в 2,5 раза больше – свыше 870 тыс.

Об этом было сказано на заседании проектного комитета по национальному проекту «Семья», которое провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Всего в составе нацпроекта «Семья», как напоминает пресс-служба Правительства, реализуются пять федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

В совещании приняли участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, губернатор Республики Мордовия, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Семья» Артем Здунов, представители Минздрава, Минобрнауки, Минпросвещения, Минкультуры и других федеральных ведомств.

Ранее Министерство финансов РФ утвердило изменения программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» с 1 октября, введя дифференциацию процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья в зависимости от числа детей и региона проживания.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.